home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Общество Читати новину українською

В Одесской области произошло ДТП: Пострадали пять человек, трое из которых военные

Всех участников происшествия госпитализировали

В Одесской области во вторник, 5 октября, произошло дорожно-транспортное происшествие в результате пострадали пять человек, трое из которых военные. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что инцидент произошел возле Крыжановки.

Предварительно установлено, что водитель Lexus, следовавший с коллегой в сторону Одессы, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с Volkswagen, в котором были трое военнослужащих.

Всех участников происшествия госпитализировали. Пассажирка Lexus, 1967 года в тяжелом состоянии. Мужчины, 1965, 1976, 1996 и 1994 г. р., получили небольшие травмы.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Новости по теме: В Киевской области в результате ДТП автомобиль отбросило на автобусную остановку: Есть пострадавшие

Напомним, ранее на трассе Киев - Чоп возле населенного пункта произошла Яричев авария с участием пяти транспортных средств, в результате чего один человек погиб. 

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Офшорный скандал. В Раде потребовали введения санкций СНБО против Зеленского Главные последствия для Зеленского и его окружения после публикации "Досье Пандоры" The Guardian написал статью о Зеленском, который прячет доходы в офшорах. Полный текст Фактов об офшорах Зеленского хватает, чтобы Разумков запустил процедуру импичмента президента

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект