В Одесской области произошло ДТП: Пострадали пять человек, трое из которых военные

Всех участников происшествия госпитализировали

В Одесской области во вторник, 5 октября, произошло дорожно-транспортное происшествие в результате пострадали пять человек, трое из которых военные. Об этом сообщает пресс-служба полиции области .

Отмечается, что инцидент произошел возле Крыжановки.

Предварительно установлено, что водитель Lexus, следовавший с коллегой в сторону Одессы, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с Volkswagen, в котором были трое военнослужащих.

Всех участников происшествия госпитализировали. Пассажирка Lexus, 1967 года в тяжелом состоянии. Мужчины, 1965, 1976, 1996 и 1994 г. р., получили небольшие травмы.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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Напомним, ранее на трассе Киев - Чоп возле населенного пункта произошла Яричев авария с участием пяти транспортных средств, в результате чего один человек погиб.