В Одесской области обнаружили вспышку гепатита в семье с 15 детьми

Гепатит А Фото из открытых источников

Накануне семья отдыхала в Египте

В городе Раздельная Одесской области у 15 детей и их матери-опекуна подтвердили заболевания гепатитом А. Об этом сообщает в Facebook Одесский областной лабораторный центр МОЗ.

"По состоянию на 16 февраля в семейном очаге в г. Раздельная, где под опекой находятся 15 детей, всего заболели вирусным гепатитом А 16 человек, из них 15 детей и мать-опекун. У 8–ми человек диагноз подтвержден вирусологически - выделен вирус гепатита А вирусологической лабораторией центра, у остальных 8-ми - клинико-биохимически", - говорится в сообщении.

Известно, что у всех больных течение заболевания легкое. Трое больных были госпитализированы в инфекционное отделение, сейчас они уже выписаны из стационара в удовлетворительном состоянии. Сейчас все заболевшие находятся под наблюдением семейных врачей.

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Как отмечается, в очаге заболевания проводится комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, обследовано 10 контактных лиц, в том числе бабушка и дедушка, педагоги, которые проводили учебный процесс на дому и в школе.

Специалисты предполагают, что заражение произошло за пределами очага, ведь семья в течение двух месяцев (20 октября – 29 декабря) отдыхала в Египте. Они арендовали частный дом, где водоснабжение было от технического водопровода, и покупали продукты на рынке.

"Первый случай заболевания был зарегистрирован 23.01.2021 г., то есть в пределах инкубационного периода, который при вирусном гепатите длится 35 дней", - пояснили в центре.

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Напомним, недавно в Луцке в студенческом общежитии Луцкого национального технического университета обнаружили вспышку сальмонеллеза.