В Одесской области на Хаджибейском лимане массово гибнут креветки

В Одесской области массово умирают креветки Фото из открытых источников

Слой мертвой креветки на берегу лимана достигает 15 см

В Одесской области на Хаджибейском лимане наблюдается массовый мор креветок. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы.

Отмечается, что слой мертвой креветки на берегу Хаджибейского лимана достигает 15 см.

"Вот такую картину пришлось наблюдать сегодня на лимане, слой мертвой креветки на берегу достигал пятнадцати сантиметров", - написал один из местных жителей, опубликовав соответствующие фотографии.

Экологи предполагают, что замор креветки может наблюдаться из-за резкого повышения температуры воздуха и недостатка кислорода в воде.

Напомним, ранее в Одессе в результате сильных осадков Черное море зацвело потенциально токсичными бактериями. Ранее такое цветение местные специалисты наблюдали в мае 2015 года. Тогда этот вид токсичной водоросли развивался в массе вместе с другой цианобактерией-Nodularia spumigena.

Ранее сообщалось, что из-за ливней, которые прошли в Одессе в начале июня, большое количество поверхностных вод попало в акваторию городских пляжей. Вследствие этого есть опасность заболевания инфекциями, передаваемые через воду.