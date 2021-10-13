В Одессе школам рекомендовали перейти на дистанционное обучение: Дата

Школьные осенние каникулы в городе начнутся с 25 октября и завершатся 29-го

В Одессе с 18 октября школам рекомендовали перейти на дистанционную форму обучения. Об этом сообщила директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич в своем Facebook.

"С учетом явного ухудшения эпидситуации, закрытие почти 200 классов на карантин, письма МОН (Министерство образования и науки), с 18 октября на неделю школам города рекомендовано дистанционное обучение", - написала она.

Буйневич отметила, что школьные осенние каникулы в городе начнутся с 25 октября и завершатся 29-го.

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Напомним, ранее мы писали, что с 18 октября школы Львова переведут на дистанционное обучение, а больницы приостановят все плановые госпитализации. В городе ужесточают карантинные ограничения. Соответствующее решение приняла комиссия ТЭБ и ЧС.