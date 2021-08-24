В Одессе по случаю 30-й годовщины независимости прошел военно-морской парад

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В программе празднования был также пролет морской авиации совместно с Воздушными силами ВСУ

Параллельно с военным парадом в Киеве в Одессе показали силы и средства Военно-морских сил Украины. Об этом стало известно во время онлайн-трансляции заход.

В рамках мероприятий состоялось прохождение боевых кораблей, катеров и судов с отработкой показательных элементов применения сил и средств Военно-морских сил Украины.

Также в программе празднования был пролет морской авиации совместно с Воздушными силами ВСУ, прохождение кораблей и катеров стран-партнеров, Пограничной службы и яхт Одесской областной федерации парусного спорта.

Кроме этого, в городе состоялся марш защитников Украины. В нем приняли участие несколько сотен человек.

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Напомним, ранее мы писали, что на внешнем рейде морского порта Одесса, в рамках празднования 30-й годовщины Независимости Украины, состоится демонстрация возможностей Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.