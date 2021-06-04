В Одессе откроют три новых центра вакцинации против COVID-19.
Прививки там смогут получить люди, предварительно зарегистрировавшиеся в листе ожидания на портале или в приложении "Дія"
В Одессе планируют открыть три новых центра для вакцинации граждан против коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в Одесском областном центре общественного здоровья.
Согласно сообщению, локации будут работать только в воскресенье с 9 до 17 часов по адресам:
- ТЦ "Мегадом", ул. Толбухина, 135;
- ТЦ "Fontan Sky", пер. Семафорный;
- СОШ №15, ул. Крымская, 80-А.
"Прививку вакциной Coronavac здесь смогут получить люди, предварительно зарегистрировавшиеся в листе ожидания на портале или в приложении "Дія". Приоритет будет предоставляться пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями", – отметили в ведомстве.
Кроме того, на прививку можно будет записаться лично позвонив в любой центр. Номера телефонов можно найти по ссылке.
Напомним, в минувшие выходные в Одессе был открыт первый центр вакцинации, который располагался на стадионе Национального университета "Одесская юридическая академия".
Кроме Одессы, центры иммунизации также работают в Киеве, Львове, Полтаве и Тернополе.