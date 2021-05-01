В Одессе от коронавируса вакцинировали тысячу граждан Китая

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Пока неизвестно, из общей партии осуществлялась вакцинация, или со специальной

Около 1000 граждан Китая получили в Одессе первую дозу вакцины CoronaVac от китайской компании Sinovac Biotech. Об этом сообщила региональная координатор кампании вакцинации в Одесской области Оксана Денисенко, передает Радио Свобода.

"В течение этой недели по решению оперативного штаба Министерства здравоохранения Украины по реагированию на ситуацию по распространению инфекционных болезней, которые можно предотвратить путем вакцинации, в Одесской области прошла вакцинация граждан Китая. Всего первой дозой вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech было провакциновано около 1000 человек", - сказала она.

"Проведение прививок для китайской диаспоры в Украине осуществляется в соответствии с решением Оперативного штаба Министерства здравоохранения Украины по реагированию на ситуацию с распространением инфекционных болезней, которые можно предотвратить путем вакцинации от 02.04.2021. Согласно организации процессов, территориально для проведения прививок было определено Киев, Одессу и Харьков", - добавила Денисенко.

По ее словам, только Министерство Здравоохранения может ответить на вопрос, Были ли дозы для вакцинации граждан Китая выделены из общей партии, которую Украина купила для украинцев, или для них поступила какая-то отдельная партия вакцин.

Напомним, накануне в Украину прибыла новая партия вакцины от коронавируса COVID-19 CoronaVac, произведенная китайской компанией Sinovac Biotech.