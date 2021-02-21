В Одессе нашли останки древнего животного. Фото
Предположительно, это мамонт или мастодонт
В Одессе археологи нашли останки древнего животного, которые, вероятно, принадлежат мамонту или мастодонту. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава исследовательского департамента нацпарка, доктор наук Иван Русєв.
"Во время недавнего обследования территории НПП "Тузловские лиманы", наши друзья, наткнулись на интересные останки. Пока непонятно, мамонт это или мастодонт, а может и другой древний житель Причерноморья, живший миллионы лет назад", - отметил он.
По словам Русева, останки удалось откопать на глубине 3 м в глиняном обрыве лимана Алибей.
При этом специалист добавил, что сейчас планируется проведение специальной экспертизы, которая и определит точный возраст находки.
Напомним, ранее в Николаевской области археологи раскопали перстень времен Османской империи, который мог принадлежать внуку султана Сулеймана.