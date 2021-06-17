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В Одессе море "зацвело" потенциально токсичными бактериями

Морской вокзал в Одессе Фото из открытых источников

Ранее такое цветение местные специалисты наблюдали в мае 2015 года

В Одессе в результате сильных осадков Черное море зацвело потенциально токсичными бактериями. Об этом рассказала эколог Галина Теренько в своем Facebook.

"Теперь и наше море "зацвело". "Оливковый" прилив - результат обильных осадков и, как следствие, теригенного стока и высокой температуры воды (+19,0). На этот раз солоноватоводной цианобактерией Aphanizomenon flos-aquae. Микроводоросль потенциально токсична, носитель нейротоксинов", - отметила эксперт.

Также эколог добавила, что ранее такое цветение местные специалисты наблюдали в мае 2015 года. Тогда этот вид токсичной водоросли развивался в массе с другой цианобактерией - Nodularia spumigena.

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Ранее сообщалось, что из-за ливней, которые прошли в Одессе 12-13 июня большое количество поверхностных вод попало в акваторию городских пляжей. Вследствие этого есть опасность заболевания инфекциями, передаваемые через воду.

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