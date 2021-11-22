В Одессе из-за сильного тумана не смогли приземлиться четыре самолета
Сейчас погодные условия в районе Одессы улучшились, и лайнеры компании Ryanair завершают рейсы после посадки в румынском аэропорту Констанца
"Из-за тумана не смогли зайти в послеобеденную пору на посадку в аэропорту "Одесса" на протяжении 16-й – 18-й часов самолеты компаний Ryanair и LOT Polish Airlines, которые выполняли рейсы из Гданьска, Вроцлава и Варшавы и итальянского Бергамо.
После длительного кружения над Одессой три Боинга и Эмбраэр были перенаправлены в соседние аэропорты", - сообщили в администрации аэропорта.
Подчеркивается, что сейчас погодные условия в районе Одессы улучшились, и лайнеры компании Ryanair завершают рейсы FR8198, FR 6806 и FR7862 после посадки в румынском аэропорту Констанца.
Напомним, что ранее синоптики рассказали, какой будет погода на этой неделе с 22 по 26 ноября. Украинцев предупреждают о похолодании, а в ряде областей страны возможен мокрый снег.