В Одессе из-за непогоды и сильного ветра начали падать деревья, есть пострадавшие

Фото из открытых источников

Одного мужчину зацепило веткой дерева, которое повалил ветер на авто

В Одессе из-за непогоды и сильного ветра начали падать деревья и уже есть первые пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба местной мэрии.

Отмечается, что человек пострадал в курортной зоне на Французском бульваре. Инцидент произошел возле жилого дома №11б.

"Дом ОСМД. Дерево упало на авто, веткой ударило мужчину", – рассказали в мэрии.

По данным пресс-службы, пострадавшего доставили в больницу, где медики оказали ему необходимую помощь и отпустили домой.

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Как сообщают в социальных сетях очевидцы, на Французском бульваре это дерево повредило несколько автомобилей. В частности подобные случаи зафиксированы в разных районах города.

Подчеркивается, что большое дерево упало на улице Косовской, заблокировав трамвайные пути.

Также порывистый ветер повалил огромное дерево на улице Одария, где повреждены из-за этого несколько машин.

В региональном главке ГСЧС уточнили, что этот инцидент произошел в районе 13:00, дерево перекрыло проезжую часть.

Сейчас спасатели с помощью бензореза распыляют его, чтобы освободить дорогу.

Кроме этого, в управлении патрульной полиции Одесской области призвали людей в связи с усилением ветра быть бдительными, осторожно передвигаться по улицам, не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач.

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Напомним, на сегодня синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов страны. Порывы ветра ожидались местами до 25 м/с.