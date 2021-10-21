В Одессе из-за непогоды и сильного ветра начали падать деревья, есть пострадавшие
Одного мужчину зацепило веткой дерева, которое повалил ветер на авто
В Одессе из-за непогоды и сильного ветра начали падать деревья и уже есть первые пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба местной мэрии.
Отмечается, что человек пострадал в курортной зоне на Французском бульваре. Инцидент произошел возле жилого дома №11б.
"Дом ОСМД. Дерево упало на авто, веткой ударило мужчину", – рассказали в мэрии.
По данным пресс-службы, пострадавшего доставили в больницу, где медики оказали ему необходимую помощь и отпустили домой.
Как сообщают в социальных сетях очевидцы, на Французском бульваре это дерево повредило несколько автомобилей. В частности подобные случаи зафиксированы в разных районах города.
Подчеркивается, что большое дерево упало на улице Косовской, заблокировав трамвайные пути.
Также порывистый ветер повалил огромное дерево на улице Одария, где повреждены из-за этого несколько машин.
В региональном главке ГСЧС уточнили, что этот инцидент произошел в районе 13:00, дерево перекрыло проезжую часть.
Сейчас спасатели с помощью бензореза распыляют его, чтобы освободить дорогу.
Кроме этого, в управлении патрульной полиции Одесской области призвали людей в связи с усилением ветра быть бдительными, осторожно передвигаться по улицам, не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач.
Напомним, на сегодня синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов страны. Порывы ветра ожидались местами до 25 м/с.