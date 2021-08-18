В Одессе хотят перенести начало учебного года на 20 сентября из-за продолжения "бархатного сезона"

Приморское-курорт в Измаильском районе Одесской области Фото из открытых источников

Такое решение может дополнительно принести до 300 млн грн поступлений в местный бюджет от туризма

В Одесской области собираются перенести на 20 сентября начало учебного 2021-22 года ради продолжения курортного сезона. Об этом сообщает пресс-служба ОГА.

"Исторически сложилось, что курортный сезон в Одесской области обычно начинался с середины мая. Однако, несколько последних лет наблюдается тенденция изменения климатических условий: май и июнь сопровождаются частыми осадками, ветрами и отсутствием тепла, а сентябрь туристы отзываются как о "бархатный сезон", то есть лучшее время для приезда в приморские регионы: Одесскую область, Николаевскую и Херсонскую", - отметил директор Департамента экономической политики и стратегического планирования Дмитрий Радулов.

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Он добавил, что продление продолжительности официального туристического сезона и использования для развития туристического потенциала южных регионов "бархатного сезона" сентября увеличит поступления в бюджеты и предоставит рабочие места тысячам жителей.

По расчетам ученых в течение сентября этого года приморские регионы потенциально могут дополнительно получить около 600 млн грн в местные бюджеты в сфере "индустрии гостеприимства и экономики впечатлений" (с предоставлением сопутствующих услуг), из которых 50% приходится на Одесскую область.

Таким образом, с целью максимального использования туристических ресурсов и увеличения доходной части местных и региональных бюджетов предлагается продлить летний сезон до 20-го сентября, что требует соответствующих изменений в Закон Украины "О полном общем среднем образовании", согласно которому учебный процесс в учреждениях среднего образования должна длиться не меньше 175 учебных дней.

Как сообщалось ранее, все школы 1 сентября заработают в привычном формате. Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что школьники начнут обучение в полноформатном режиме, то есть без смешанного или дистанционного вариантов проведения уроков.