В Одессе активисты Молодёжного крыла ОПЗЖ поздравили многодетные семьи ко Дню молодёжи

"День Молодёжи — не только танцы и веселье. Своей инициативой мы хотим показать, что будучи молодыми людьми мы должны поддержать тех, кто в этом нуждается и находясь в сложных условиях не может позволить себе праздник, поэтому мы решили привезти его подрастающему поколению прямо домой. Если правительство не способно обеспечить социальные гарантии, то мы — молодёжь будем в авангарде возвращения Украине статуса социального государства", — заявил Чигидин.