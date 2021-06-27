live
Новости » Общество Читати новину українською

В Одессе активисты Молодёжного крыла ОПЗЖ поздравили многодетные семьи ко Дню молодёжи

Фото из открытых источников

В Одессе активисты Молодёжного крыла ОПЗЖ поздравили многодетные семьи ко дню молодёжи. Представители пообщались с семьями и передали настольные развивающие игры и слаймы для детей. К сожалению, многодетные семьи давно перестали рассчитывать на помощь от государства, поэтому молодежи нужно сплотиться и помогать друг другу — рассказал глава Одесской городской организации Молодежного Крыла ОПЗЖ Валерий Чигидин.

"День Молодёжи — не только танцы и веселье. Своей инициативой мы хотим показать, что будучи молодыми людьми мы должны поддержать тех, кто в этом нуждается и находясь в сложных условиях не может позволить себе праздник, поэтому мы решили привезти его подрастающему поколению прямо домой. Если правительство не способно обеспечить социальные гарантии, то мы — молодёжь будем в авангарде возвращения Украине статуса социального государства", — заявил Чигидин.

 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Грозовые дожди и жара до + 35°C: Прогноз погоды в Украине на сегодня Погода на сегодня: В Украине ожидается град, шквалы и жара до +28 градусов В Украине объявлено штормовое предупреждение на 16 июня Карпаты продолжает заметать снегом. Фото

программы канала ZIK

Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект