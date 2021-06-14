В Одессе активисты Молодежного крыла ОПЗЖ передали помощь в приют для животных

Представители Одесской областной организации Молодежного крыла ОПЗЖ, в рамках всеукраинской акции "ПомогиБлижнему" посетили приют в Великодонском районе одесской области – "Любящие сердца". Под опекой этого приюта находятся около 200 собак, отмечает пресс-служба организации.

Молодые люди передали приюту 100 кг корма, а также подняли проблему отсутствия финансирования и поддержки как государственных, так и местных властей.

"Даже несмотря на столь важную миссию для громады, тянуть приходится за свой личный счёт и финансы неравнодушных людей. Территорию приюта мы арендуем у частника. А в это время на местных сессиях расходятся по 30-40 участков за раз", – рассказывает Ольга, владелица приюта.

Помощь была оказана в рамках благотворительной акции "#ПомогиБлижнему", которую запустили несколько месяцев назад в столице – рассказывает глава Одесской областной организации Молодежного Крыла ОПЗЖ Валерий Чигидин.

"Наша команда не могла пройти мимо данной проблемы. С владелицей приюта мы обсудили, как мы могли бы помочь и улучшить жизнь хвостатых. На данный момент тут проживает около 200 собак. Кого-то выкинули на улицу, кто-то уже родился в неволе. Увы, животных поступает куда больше, чем забирают в дома, в связи с чем вольеров не хватает. Сейчас приюту больше всего необходимы дрова и деревянные поддоны из которых и выстраивают "дома" для питомцев. Мы не теряем веры и уверены в том, что к благотворительной акции #ПомогиБлижнему присоединится тысячи неравнодушных граждан", – рассказал Чигидин.