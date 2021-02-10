В очередь на вакцинацию от COVID-19 можно будет записаться в приложении "Дія"

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров Facebook

На основании записей в "Дії" Минздрав и НСЗУ смогут оперативно распределять вакцины согласно очереди

Министерство цифровой трансформации вместе с Министерством здравоохранения разрабатывает цифровой инструмент для организации вакцинации против COVID-19 в Украине. Об этом рассказал глава Минцифры Михаил Федоров, передает пресс-служба ведомства.

"Минцифра ведет переговоры с Минздравом, чтобы через "Дію" мы начали прием электронных заявок от украинцев, которые планируют вакцинироваться. Так мы сможем спрогнозировать спрос, чтобы затем эффективно организовать систему и логистику вакцинации. Важно собрать качественную информацию, чтобы эффективно и децентрализовано организовать этот процесс", - отметил Федоров.

Он добавил, что планируется сделать запись в электронную очередь на вакцинацию от COVID-19 через "Дію" в несколько кликов. На базе медицинской электронной системы eHealth будет формироваться база граждан, которые пришлют заявку на вакцинацию.

На основании записей в "Дії" в соответствии с планом поставок вакцин Минздрав и НСЗУ смогут оперативно распределять вакцины согласно очереди.

Новости по теме: Вакцинация против коронавируса в Украине начнется с понедельника, но есть условие

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины запустит сайт, на котором можно будет записаться на вакцинацию против коронавируса для групп риска в соответствии с этапами кампании.