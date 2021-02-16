В обществе нарастает напряжение – и не только из-за платежек, – Дудкин

Юрий Дудкин Фото из открытых источников

Но и из-за ряда фатальных ошибок власти, подчеркнул эксперт

В украинском обществе нарастает напряжение, и так происходит не только из-за платежек, но и из-за ряда других роковых ошибок власти.

Об этом во время совместного эфира трех телеканалов – ZIK, NewsOne и "112 Украина" – заявил политический эксперт Юрий Дудкин.

Гость студии, комментируя информацию о случае в Кривом Роге, когда выпивший пенсионер угрожал взорвать дом родителей президента Украины Владимира Зеленского из-за недовольства уровнем своей пенсии, констатировал, что в обществе происходит рост напряжения.

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"Нарастание напряжения идет не только из-за платежек. Это целый ряд роковых ошибок, которые власть уже допустила и, в частности, относительно отказа от мира на востоке. А это очень важный вопрос, который будоражит все общество с запада на восток, с севера на юг. А то, что происходит в Кривом Роге, вот этот пенсионер, так это настроено все общество", – сказал Юрий Дудкин.

Как сообщалось, народный депутат (фракция "Батькивщина") и бывший министр по вопросам жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко прогнозировал, что после получения платежек за январь в Украине резко вырастет задолженность за коммунальные услуги - на 5-8 млрд грн.

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.

Телеканалы, в свою очередь, расценивают введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

Отметим, что онлайн-трансляцию "112 Украина", NewsOne и ZIK после блокировки можно смотреть ЗДЕСЬ.

Кроме того, сайты телеканалов перешли на новые домены, так как старые у них незаконно забрали. Новости ZIK можно читать по адресу – zikua.tv, "112 Украина" – на 112ua.tv, а NewsOne – на newsoneua.tv.