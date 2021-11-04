В НСЗУ рассказали, сколько украинцев и какими COVID-вакцинами привиты

Фото из открытых источников

С начала месяца первую дозу получили 10 млн граждан, две дозы – 7,5 млн

В Национальной службе здоровья рассказали, сколько граждан Украины получили прививка от COVID-19 и какими препаратами. Об этом говорилось в Facebook службы.

По словам главы НСЗУ Татьяны Бойко, работа медицинских работников, задействованных в процессе вакцинации граждан от COVID-19, оплачивается государством. Для этого больница должна заключить договор с НСЗУ.

В частности программой медицинских гарантий на текущий год предусмотрен отдельный пакет по вакцинации от COVID-19, а бюджетом программы на эти цели предусмотрено 1,5 млрд грн.

"По состоянию на 1 ноября более 10 млн украинцев получили первую дозу вакцины и более 7,5 млн – две дозы. Из них вакцинами производства компании Pfizer-BioNTech привито более 4,3 млн человек, CoronaVac – более 3 млн, вакциной AstraZeneca – более 1,3 млн, Moderna – более 1 млн", - говорится в сообщении.

А с начала вакцинальной кампании больше всего прививок получили граждане в возрасте 20-39 лет.

Сейчас в Украине 1 174 медицинских учреждений имеют договоры с НСЗУ на проведение вакцинации, из них 65 частные и 14 врачей-ФЛП.

Кроме этого, с начала года НСЗУ выплатила более 397 млн грн. на проведение прививок от коронавируса.

Также, по словам Бойко, медучреждения получают оплату за фактическое количество привитых: 25 грн. за первую дозу и 60 – за вторую.

"Вакцина уже оплачена либо средствами налогоплательщиков, либо международными донорами, либо получена как гуманитарная помощь в рамках международной инициативы COVAX", - подчеркнула она.

Как сообщалось ранее, 29 октября, вакцину против коронавируса COVID-19 получили более 317 тысяч украинцев - это рекордное количество с начала вакцинальной кампании.

Так, одну дозу получили 232 698 человек, полностью иммунизированные - 84 511 человек.