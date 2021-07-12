Рептилии атакуют: У НСЗУ рассказали, что делать при укусе змеи

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При укусе змеи нужно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью

Национальная служба здоровья Украины предоставила рекомендации, что делать при укусе змеи. Они размещены на странице ведомства в Telegram.

В частности, при укусе змеи в НСЗУ советуют как можно быстрее обратиться за медицинской помощью: позвонить по номеру 103 или самостоятельно отвезти пострадавшего человека к врачу, ведь только врач сможет оказать необходимую медицинскую помощь, применить при необходимости противоядие.

Если транспортировка в больницу требует определенного времени, нужно оказать первую помощь человеку: обеспечить покой и минимум движений потерпевшего; давать пить много жидкости; освободить пораженный участок тела от одежды, обуви.

При укусах в область конечности следует зафиксировать ее с помощью импровизированной шины (доски, палки), по возможности приложить к ране лед, завернутый в ткань, продезинфицировать рану и наложить стерильную повязку.

Ни в коем случае не надо разрезать рану и высасывать яд; прижигать рану; накладывать жгут; давать пострадавшему алкоголь.