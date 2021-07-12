Рептилии атакуют: У НСЗУ рассказали, что делать при укусе змеи
При укусе змеи нужно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью
Национальная служба здоровья Украины предоставила рекомендации, что делать при укусе змеи. Они размещены на странице ведомства в Telegram.
В частности, при укусе змеи в НСЗУ советуют как можно быстрее обратиться за медицинской помощью: позвонить по номеру 103 или самостоятельно отвезти пострадавшего человека к врачу, ведь только врач сможет оказать необходимую медицинскую помощь, применить при необходимости противоядие.
Если транспортировка в больницу требует определенного времени, нужно оказать первую помощь человеку: обеспечить покой и минимум движений потерпевшего; давать пить много жидкости; освободить пораженный участок тела от одежды, обуви.
При укусах в область конечности следует зафиксировать ее с помощью импровизированной шины (доски, палки), по возможности приложить к ране лед, завернутый в ткань, продезинфицировать рану и наложить стерильную повязку.
Ни в коем случае не надо разрезать рану и высасывать яд; прижигать рану; накладывать жгут; давать пострадавшему алкоголь.