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В новом законопроекте о защите прав потребителей заложены возможности для манипуляций, - эксперт

Фото из открытых источников

Недавно зарегистрированный в Раде законопроект о защите прав потребителей может создать "люфт" для манипуляций со стороны недобросовестных бизнес-субъектов, пишет Ирина Шостак для 112ua.tv, ссылаясь на экспертов сферы защиты прав потребителей в Украине.

"Настораживает норма, согласно которой потребитель не имеет права на расторжение договора с продавцом, если недостаток товара незначителен. Это размытое понятие создает "люфт" для манипуляций со стороны недобросовестных бизнес-субъектов", - говорит президент ОО "Украинская организация защиты потребителей услуг" Олег Титамир в комментарии 112ua.tv.

Эксперт также обращает внимание на установленные сроки возврата средств потребителю в случае его отказа от товара – 30 дней. По его словам, здесь также есть риски для манипуляций со стороны продавцов, поскольку они могут намеренно затягивать сроки возврата, пользуясь в течение месяца средствами потребителей по своему усмотрению. К слову, эта норма есть и в действующем законе. 

Автор отмечает: в новом законопроекте не учитываются несколько важных требований к субъектам е-коммерции. 

"Для того чтобы потребитель чувствовал себя защищенным, совершая покупки онлайн, продавцы должны указывать контрактные или зарегистрированные номера мобильных телефонов. А средства покупателя должны храниться на счете банка или маркетплейса при предоплате", - пишет автор.

Детальнее о том, как изменятся права потребителей в случае принятия законопроекта №6134 о защите прав потребителей, читайте в материале "Обмен просрочки и безопасный интернет-шопинг: Насколько защищенными будут украинские потребители с новым законом".

Напомним, 5 октября в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №6134 о защите прав потребителей, который призван гармонизировать украинское "потребительское" законодательство с европейским.

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