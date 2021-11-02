В Николаеве заявили о недостатке кислорода в COVID-больницах

Anadolu Agency

В больнице 100% наполненность, в реанимации 24 человека

В Николаеве больницы перегружены больными коронавирусом, кислорода на всех не хватает. Об этом заявила главный врач Николаевской инфекционной областной больницы Светлана Федорова.

"Ситуация, к сожалению, очень напряженная. У нас остались лишь баллоны. Чтобы вы понимали у нас на больницу кроме баллонов (баллон это вспомогательное, чтобы какие-то 1,5-2 часа пробыть, передержать без кислорода) у нас есть 4 криоцилиндра по 200 кг каждый. И вот мы их заправляем ежедневно плюс 57 баллонов с кислородом. Поскольку на сегодня жидкого кислорода нет, а те предприятия, которые заправляют газообразный кислород в баллоны – не могут производить жидкий. Конечно, я уже не первый день стучусь в облсовет с просьбой как-то эту проблему решать. Потому что, несмотря на то, что заводы якобы заработали, даже когда они не работали – был жидкий кислород в других регионах, в Запорожье можно было взять и все такое, но мне говорили, что я панику навожу, все в порядке. Вот наша больница потребляет 452 кубических литра в сутки, это 452 тыс. литров. 57 баллонов это ни о чем", – сказала она.

Кроме того, врач отметила, что в больнице 100% наполненность, концентраторы работают все с перегрузкой.

"У нас 100% наполненность, в реанимации 24 человека, все на аппаратах ИВЛ, 105 человек, которые лежат кроме реанимации в отделениях, абсолютно все кислородозависимые. Наша больница берет только тяжелых, мы не берем среднюю тяжесть. Концентраторы работают все с перегрузкой", – прокомментировала Федорова.

Как сообщалось ранее, по состоянию на вторник, 2 ноября, уровень загруженности коек с кислородом у COVID-больницах составляет 70,3%. В красной зоне эпидопасности находятся столица и 15 областей.