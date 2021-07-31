В Николаеве выявили случаи штамма "Дельта", все больные были за границей

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Состояние пациентов оценивают как удовлетворительное

В Николаеве обнаружили четыре случая инфицирования штаммом коронавируса "Дельта" у граждан, прибывших из Турции и России. Об этом сообщил в Facebook председатель Николаевской ОГА Виталий Ким.

"К сожалению, болезнь не отступает. Сегодня стало известно, что в Николаеве обнаружили 4 случая опасного штамма коронавирус "Дельта", - рассказал глава облгосадминистрации.

По его словам, трое больных приехали с отдыха в Турции, а еще один - из Российской Федерации. Сейчас состояние пациентов удовлетворительное, все они находятся на самоизоляции.

Напомним, на этой неделе стало известно о первой смерти от штамма коронавируса "Дельта". В Александровской больнице Киева скончался один из шести госпитализированных пациентов.