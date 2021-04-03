В Николаеве ужесточили карантин: Транспорт будет работать только в часы пик

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В городе будут перевозить только пассажиров со спецпропусками и документами, подтверждающими личность

В Николаеве в рамках распространения карантинных ограничений общественный транспорт с сегодняшнего дня будет работать только в часы пик и перевозить пассажиров по спецпропускам. Об этом на своей странице в Facebook накануне сообщил глава города Александр Сенкевич.

По его словам, нововведения начнут применять уже с 3 апреля. Общественный транспорт будет курсировать только с 6:30 до 9:00, а также с 16:30 до 19:00. Для проезда нужно обязательно иметь не только пропуск, но и документы, удостоверяющие личность.

Кроме этого, Сенкевич добавил, что учеников 5-11 классов после окончания каникул переведут на дистанционное обучение. Начальная школа все же будет учить в офлайн режиме.

Относительно дошкольных учреждений, по словам мэра Николаева, они продолжат работать, но будут принимать только детей работников объектов критической инфраструктуры.

Также глава города отметил, что сейчас в области ситуация с количеством COVID-больных остается напряженной.

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Напомним, 1 апреля, в Украине зафиксировали 19 893 новых заражения коронавирусом. Среди больных – 834 ребенка и 484 медработника. 2 апреля рекорд был побит.