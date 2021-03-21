В Николаеве ужесточают карантин из-за ухудшения ситуации с COVID-19

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Вскоре город может оказаться в красной зоне карантина

Николаев решил ввести более жесткие карантинные ограничения с 24 марта до 2 апреля, поскольку в городе наблюдается ухудшение ситуации с заболеваемость коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил в Facebook глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

По его словам, город приближается к красной зоне, ведь уже превышен показатель количества госпитализированных пациентов с COVID-19 в течение последних семи дней на 100 тысяч населения – 101,15 (при норме не более 60).

Также плачевной является ситуация с загруженностью коек с кислородом, сейчас это 64,72% при допустимой не более 65%.

Учитывая это региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение ввести более строгие карантинные ограничения в пределах оранжевой зоны с 01:00 24 марта до 4 апреля включительно.

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Как отмечается, на этот период в Николаеве будут запрещены:

Работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные

залы);

залы); Работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии);

Работа ярмарок "выходного дня";

Проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 кв. м на 1 человека);

Проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других);

Присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.

Также будут действовать следующие ограничения:

Заведения общественного питания будут работать только на вынос;

Будут работать, только при условии соблюдения строгих норм и без работы кафе, автозаправочные станции;

Парикмахерские, салоны красоты, фитнес и спортивные залы (без групповых занятий) будут работать по предварительной записи;

Будут работать детские сады, а школы после каникул вернутся к учебе дистанционно;

Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу;

Частный бизнес также должен максимально перейти на дистанционную форму работы, кроме предприятий критической инфраструктуры;

Большим продуктовым магазинам рекомендовано вести "специальные часы посещения" для граждан пожилого возраста.

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Известно, что общественный транспорт будет работать в обычном режиме, но с заполненностью мест для сидения на 50%. В то же время городу рекомендовали обновить электронные пропуска для работников критической инфраструктуры и других необходимых работников, в случае введения ограничений для работы общественного транспорта.

Рынкам разрешено работать до следующего воскресенья. Также в течение недели будут проводить постоянные рейды с привлечением специалистов Госпродпотребслужбы и Национальной полиции Украины. Если будет выявлено несоблюдение карантинных требований, то рынки любой формы закроют с понедельника, 29 марта.

Глава ОГА подчеркнул, что сейчас ограничения касаются только города Николаева, но в случае ухудшения ситуации в области будут приняты соответствующие решения.

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Напомним, в воскресенье, 21 марта, Министерство здравоохранения Украины обновило перечень регионов по уровню распространения коронавируса COVID-19, теперь в красной зоны попала Киевская область.