В Николаеве прорвало канализационный коллектор: Затопило частные дома

По словам местных жителей, пострадала растительность в их дворах

В Николаеве в районе улицы Липовой прорвало канализационный коллектор. Частные дома залило нечистотами. Об этом сообщает местное издание " Преступности.НЕТ ".

Местами потоком фактически размыло землю и образовались небольшие ямы.

Отмечается, что прорыв произошел возле горизонтального дуба в парке "Дружба" около 20:45, после чего по улице в буквальном смысле с огромной скоростью поток грязь.

В результате стоками залило дворы частных домовладений, расположенных вдоль улицы.

По словам местных жителей, пострадала растительность в их дворах. Растения потоком просто положило на землю.

Также затопило подвалы.

Напомним, ранее в столице на трубопроводе под мостом Патона произошел прорыв, вследствие чего вода водопадом выливалась в Днепр. Теплосеть под мостом построили в 1962 году.