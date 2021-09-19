home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Общество Читати новину українською

В Николаеве прорвало канализационный коллектор: Затопило частные дома

По словам местных жителей, пострадала растительность в их дворах

В Николаеве в районе улицы Липовой прорвало канализационный коллектор. Частные дома залило нечистотами. Об этом сообщает местное издание "Преступности.НЕТ".

Местами потоком фактически размыло землю и образовались небольшие ямы.

Отмечается, что прорыв произошел возле горизонтального дуба в парке "Дружба" около 20:45, после чего по улице в буквальном смысле с огромной скоростью поток грязь.

В результате стоками залило дворы частных домовладений, расположенных вдоль улицы.

По словам местных жителей, пострадала растительность в их дворах. Растения потоком просто положило на землю.

Также затопило подвалы.

Новости по теме: В Киеве возле м. "Лыбедская" прорвало трубу и провалился асфальт: Движение перекрыто

Напомним, ранее в столице на трубопроводе под мостом Патона произошел прорыв, вследствие чего вода водопадом выливалась в Днепр. Теплосеть под мостом построили в 1962 году.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект