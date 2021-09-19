В Николаеве прорвало канализационный коллектор: Затопило частные дома
По словам местных жителей, пострадала растительность в их дворах
В Николаеве в районе улицы Липовой прорвало канализационный коллектор. Частные дома залило нечистотами. Об этом сообщает местное издание "Преступности.НЕТ".
Местами потоком фактически размыло землю и образовались небольшие ямы.
Отмечается, что прорыв произошел возле горизонтального дуба в парке "Дружба" около 20:45, после чего по улице в буквальном смысле с огромной скоростью поток грязь.
В результате стоками залило дворы частных домовладений, расположенных вдоль улицы.
По словам местных жителей, пострадала растительность в их дворах. Растения потоком просто положило на землю.
Также затопило подвалы.
Напомним, ранее в столице на трубопроводе под мостом Патона произошел прорыв, вследствие чего вода водопадом выливалась в Днепр. Теплосеть под мостом построили в 1962 году.