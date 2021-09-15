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В Николаеве нашли старинный артефакт во время строительных работ

Новости N

Под зданиями находится скрытая арка 18-19 веков

В Николаеве строители разрыли яму под фундамент для возведения нового здания, в результате чего они обнаружили, что под зданиями под землей скрыта арка. Об этом сообщают "Новости-N".

Согласно сообщению, строители случайно раскопали так называемый холодильник того времени. Также есть вероятность, что это часть старой системы ливнёвок, поскольку они тоже были сделаны в форме арок.

"В этом районе могут быть так называемые холодильники. На улице Лягина и Никольской некоторые до сих пор функционируют. Не в понимании нашего погреба - это были помещения минус первый этаж. В тех районах такое сплошь и рядом - там была постоянная температура, и там хранили продукты", - заявил местный археолог.

Оказалось, что арку построили во времена "застройки города" - в 18-19 веках. А во времена революции, такие "холодильники" просто засыпали, потому что они не нужны были.

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Напомним, так называемый Крымский федеральный университет сообщил, что на раскопках в могильнике Опушки во временно оккупированном Крыму обнаружили коллекцию украшений III века н. э.

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