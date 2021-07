В небе над турецким городом пролетел метеорит. Видео

Полет космического объекта сопровождался яркими вспышками

В турецком курортном городе Измир зафиксировали падение метеорита. Об этом сообщает издание Sabah со ссылкой на видео с падением неизвестного объекта.

Как отмечается, метеорит упал 31 июля в 01:54 по местному времени. При этом добавляется, что данных о падении метеорита со стороны властей еще нет.

Полет космического объекта сопровождался яркими вспышками. Очевидцы слышали звуки, похожие на грохот взрыва или землетрясения.

Метеорит упал в то время, когда Турцию охватили масштабные лесные пожары. Взгляды и камеры местных жителей были устремлены в ночное небо, поэтому в Сети появилось много видео с падением небесного объекта.

Karambol hayatlar.. not an enough, what’s next?



#meteor pic.twitter.com/o60ERdzNuj