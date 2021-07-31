В небе над турецким городом пролетел метеорит. Видео

Фото с открытых источников

Полет космического объекта сопровождался яркими вспышками

В турецком курортном городе Измир зафиксировали падение метеорита. Об этом сообщает издание Sabah со ссылкой на видео с падением неизвестного объекта.

Как отмечается, метеорит упал 31 июля в 01:54 по местному времени. При этом добавляется, что данных о падении метеорита со стороны властей еще нет.

Полет космического объекта сопровождался яркими вспышками. Очевидцы слышали звуки, похожие на грохот взрыва или землетрясения.

Метеорит упал в то время, когда Турцию охватили масштабные лесные пожары. Взгляды и камеры местных жителей были устремлены в ночное небо, поэтому в Сети появилось много видео с падением небесного объекта.

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Напомним, в ночь на 1 марта в Великобритании зафиксировали падение довольно крупного метеорита. Свидетелями этого стали несколько сотен людей, которые сняли пролет небесного тела на видео и начали активно делиться кадрами в социальных сетях.

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При этом стоит заметить, что пролет огненного шара зафиксировали не только рядовые британцы, но и камеры наблюдения, расположенные в Лондоне, Бирмингеме, Бристоле, Манчестере, Ливерпуле и других британских городах.