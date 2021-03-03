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В НБУ объяснили, как будут работать банки 8 марта

Здание Нацбанка Украины Фото - НБУ

В этот день система электронных платежей НБУ будет работать в режиме 23/7

В Украине 8 марта система электронных платежей Национального банка будет работать в режиме 23/7, а сами структуры самостоятельно определять свой график. Об этом на своей странице в Facebook сообщил НБУ.

"Следующий понедельник, 8 марта – официальный выходной. Система электронных платежей Национального банка (СЭП) работает в режиме 23/7. Это значит, что независимо от праздничных и нерабочих дней банки имеют возможность осуществлять межбанковские платежи почти круглосуточно и 7 дней в неделю", - говорится в сообщении. 
 
Как отмечается, украинские банки самостоятельно будут определять свой порядок работы в выходные, праздничные и нерабочие дни. 
 
"Банки, которые будут осуществлять межбанковские платежи 6-8 марта, будут отражать их календарной датой первого следующего рабочего (операционного) дня, то есть 9 марта 2021 года", - пояснили в НБУ. 
 
 
Напомним, в Украине украинцы будут отдыхать в Международный женский день аж 3 дня. Этот уикенд образуется за счет субботы, воскресенья и официально нерабочего понедельника 8 марта. 
 
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