В НБУ объяснили, как будут работать банки 8 марта

В этот день система электронных платежей НБУ будет работать в режиме 23/7

В Украине 8 марта система электронных платежей Национального банка будет работать в режиме 23/7, а сами структуры самостоятельно определять свой график. Об этом на своей странице в Facebook сообщил НБУ.

"Следующий понедельник, 8 марта – официальный выходной. Система электронных платежей Национального банка (СЭП) работает в режиме 23/7. Это значит, что независимо от праздничных и нерабочих дней банки имеют возможность осуществлять межбанковские платежи почти круглосуточно и 7 дней в неделю", - говорится в сообщении.

Как отмечается, украинские банки самостоятельно будут определять свой порядок работы в выходные, праздничные и нерабочие дни.

"Банки, которые будут осуществлять межбанковские платежи 6-8 марта, будут отражать их календарной датой первого следующего рабочего (операционного) дня, то есть 9 марта 2021 года", - пояснили в НБУ.