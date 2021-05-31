В NASA показали, как выглядит самый центр Млечного Пути

NASA

Кадры для него собирали 20 лет

Американское космическое агентство NASA показало новый снимок галактического центра Млечного Пути. Об этом сообщает пресс-служба космического агентства.

Снимок "собрали" из 370 кадров, которые были сделаны за последние 20 лет. Изображение составили с помощью гигантской мозаики данных, полученных с рентгеновской обсерватории NASA "Чандра" и радиотелескопа MeerKAT в Южной Африке.

"Нити перегретого газа и магнитных полей плетут гобелен энергии", – сообщили в агентстве. Изучение этих нитей позволяет получить больше информации о галактических космических погодных явлениях.

Астроном Дэниел Ван из Массачусетского университета пояснил, что такие нити – это перезамыкание силовых линий магнитного поля. Они перестраиваются, высвобождая большое количество энергии.

Сообщается, что магнитные "нити" возникают на внешних границах больших шлейфов горячего газа. А газ в шлейфах создает магнитные поля, которые соприкасаются, образуя эти самые нити.

Ранее сообщалось, что астрономы из австралийского Университета Сиднея обнаружили у Земли масштабное облако холодного газа.