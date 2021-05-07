В НАН Украины обещают COVID-вакцину до конца года

Процесс вакцинации населения в Украине Фото из открытых источников

Львовские ученые работают над созданием собственной вакцины от коронавируса. Однако ее испытание, вероятно, пройдет в Польше

До конца текущего года украинские ученые намерены разработать собственную вакцину от коронавируса, а в следующем году она будет проходить испытания. Об этом заявил директор Института биологии клетки НАН Украины академик Андрей Сибирный, передает пресс-служба НАН Украины.

По его словам, разработкой препарата занимаются львовские ученые.

Сибирный отметил, что вирусные белки нужно проверить на лабораторных животных - трансгенных мышах, которых будут заражать вирусом, а потом им будут вводить вакцину. Сейчас неизвестно, можно ли провести такие исследования в Украине.

"Вот этот последний этап работы, наверное, придется делать с нашими коллегами в Польше. Так мы предварительно договорились. Я бы хотел, чтобы это была полностью украинская вакцина, но так получается, что это будет международное сотрудничество", - сказал Сибирный.

Также он сообщил, что во время разработки этой вакцины у львовских ученых возникла идея создать еще одну вакцину от коронавируса - в форме таблетки. Однако, по его словам, это - идея для следующего проекта.

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Ранее сообщалось, что украинцы, которые вакцинировались от коронавируса, будут иметь преимущества при введении COVID-сертификатов.