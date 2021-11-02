В Нацслужбе здоровья объяснили, как и где исправить ошибки в COVID-сертификате

Для внесения или исправления данных о вакцинации нужно иметь с собой паспорт гражданина Украины и идентификационный код

Отмечается, что COVID-сертификат может не сгенерироваться, если в электронной системе в записи пациента о вакцинации есть ошибка — неправильно указаны личные данные, название или партия вакцины и тому подобное.

При таких обстоятельствах необходимо обратиться к пункту, в котором пациенту делали прививку.

"Внести или исправить данные о вакцинации имеет полномочия только тот врач, который проводил прививки. Другие врачи, сам пациент или НСЗУ не имеют такой технической возможности.

Такое ограничение необходимо для защиты пациента, ведь если кто - то случайно удалит данные пациента в электронной системе, восстановить их будет невозможно", - объясняют в Нацслужбе.

Отмечается, что в случае проведения вакцинации семейным врачом в амбулатории, для внесения или исправления данных о вакцинации обращаться нужно к нему.

Если прививка была полученное в пункте массовой вакцинации - к врачу, который вносил данные в систему. Его фамилия и место работы указаны в памятке о прививках.

Подчеркивается, что для внесения или исправления данных о вакцинации нужно иметь с собой паспорт гражданина Украины и идентификационный код.

Напомним, ранее мы писали, что в Министерстве здравоохранения Украины рассказали, при каких условиях COVID-сертификат должен быть аннулирован. Случаев лишения сертификатов пока не было.