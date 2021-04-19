В начале недели температура воздуха в Украине прогреется до 15°

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В некоторых областях ожидаются значительные дожди

В Украине в понедельник, 19 апреля, местами небольшой дождь ожидается лишь в Карпатском регионе, Хмельницкой и Винницкой областях, температура воздуха днем от 10° до 15° тепла. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре, передает "Укринформ".

"19 апреля облачно с прояснениями. В Карпатском регионе, Хмельницкой и Винницкой областях, ночью и в северо-восточной части страны местами небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков. В западных, северных и центральных областях ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/ с", - говорится в сообщении.

Температура ночью составит 1-6° тепла, в Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черкасской областях на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 10-15° тепла; в Карпатах ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла.

В Киеве и Киевской области 19 апреля без существенных осадков. Ночью и утром туман. Температура ночью в столице 2-4° тепла, днем 11-13°; по области ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем 10-15° тепла.

В следующие два дня, 20-21 апреля, в Украине сохранится облачная с прояснениями погода, в отдельных регионах дожди.

В частности, 20 апреля в южной, восточной части, днем и в большинстве центральных и Сумской областях умеренные дожди (ночью в южных, днем в восточных и большинстве центральных и Сумской областях значительные дожди), местами грозы, в отдельных районах град; на остальной территории ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь.

21 апреля ночью в восточной части умеренный, днем в Правобережной Украине небольшой дождь, местами грозы; на остальной территории без существенных осадков. Ночью и утром в западных, северных и большинстве центральных областей местами туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме западных областей, местами порывы 15-20 м/сек, 20 апреля на побережье морей до 24 м/сек. Температура ночью 1-6° тепла, на юге и востоке страны до 9°; днем 9-14°, 20 апреля на Закарпатье, 21 апреля на юге страны местами до 17°.

В столичном регионе 20-21 апреля облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшие дожди, местами гроза. Ночью и утром местами туман. Температура ночью 1-6° тепла, днем 9-14°.

В четверг, 22 апреля, в Украине, по прогнозам синоптиков, ночью будет без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, местами гроза; 23 апреля ночью в западных областях, днем в Украине, кроме юго-восточной части, кратковременные дожди, грозы.

Температура ночью 2-8° тепла; днем 13-19°, 23 апреля в западной части 9-15°. В Карпатах 22 апреля ночью без существенных осадков, днем дождь, температура ночью около 0°, днем 7-12° тепла; 23 апреля дождь и мокрый снег, температура ночью 1-6° тепла, днем 4-9°.

В Киеве 22 апреля ожидается небольшой, 23 апреля умеренный кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 2-7° тепла, днем 14-19°.

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Ранее сообщалось, что в апреле 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 8-11 градусов тепла в горах 5-6 градусов тепла