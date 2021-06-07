В Мюнхене умер Давид Душман - последний из освободителей концлагеря Аушвиц

Концлагерь Аушвиц. Фото: wikipedia.org

В интервью ветеран рассказывал, что в возрасте 21 года он повалил танком ограждение концлагеря, а затем делился с заключенными едой

В Мюнхене скончался 98-летний ветеран Красной Армии Давид Душман. Он был одним из солдат, участвовавших в освобождении нацистского концлагеря Аушвиц. Об этом сообщает Еврейская культурная община в Мюнхене.

"Душман был на передовой, когда в 1945 году разоблачили концлагерь нацистов. Он был одним из освободителей Аушвица и спас бесчисленные жизни... Мы остаемся ему глубоко благодарными и сохраним память о нем", — говорится в заявлении общины.

В ночь с 4 на 5 июня он скончался в одной из больниц Мюнхена.

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В своем интервью Reuters ветеран рассказывал, что в возрасте 21 года он повалил танком ограждение концлагеря, а затем делился с заключенными едой.

"Когда мы прибыли, то увидели забор и этих несчастных людей. Мы прорвали забор своими танками... Они все стояли в форме, только глаза [были видны] — это было очень страшно и ужасно", — рассказывал Душман.

По словам мужчины, он не знал о концлагере Аушвиц до его освобождения и только после войны узнал о жестокости нацистов.

Напомним, ранее в Днепре на 86-ом году жизни умерла бывшая заключенная нацистского концлагеря Людмила Кочержина.