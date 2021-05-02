В МВД заверили, что памятные мероприятия в Одессе прошли "спокойно"

Дом профсоюзов на площади Куликово поле в Одессе после пожара. Фото: ZIK/EPA/ALEXEY FURMAN

Задержали только одного человека

Памятные мероприятия в Одессе в связи с годовщиной событий 2 мая состоялись спокойно, серьезных правонарушений не зафиксировали. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

Всего в памятных мероприятиях приняли участие почти 3 тысячи граждан.

Как сообщалось ранее, только одного мужчину доставили в отдел полиции. Он был в состоянии алкогольного опьянения и имел при себе запрещенную коммунистическую символику. В результате на него составили административный протокол и начали уголовное производство по факту использования запрещенной символики.

К слову, в этот день общественный порядок в городе обеспечивали почти 3 тысячи правоохранителей, а вблизи Куликового поля силовики установили "фильтрационные пункты" и перекрыли движение.

Новости по теме: Юрий Бойко: Виновные в массовом убийстве людей 2 мая обязательно понесут наказание

Как известно, 2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые столкновения между сторонниками Майдана и их противниками, последние укрылись в Доме профсоюзов, где впоследствии из-за бутылки с зажигательной смесью, вспыхнул пожар. Тогда погибли 48 человек и более 200 получили ранения.