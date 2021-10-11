В МВД ответили, когда украинцам ждать безвиза с Британией и США
На это также определенным образом влияет COVID-ситуация
Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин сообщил, когда украинцам ждать безвиз с Британией и США. Об этом шла речь в интервью "РБК-Украина".
По словам Енина, нужно принять как данность определенные рамки скоростей и практик, которые являются устоявшимися для этих стран.
"Во взаимодействии с МИД мы ведем активный диалог с целым рядом наших международных партнеров. Речь идет и о Китае, и о Канаде, и о Великобритании", - отметил он.
Кроме этого, на это также определенным образом влияет COVID.
"Мы увидели чрезвычайно высокий уровень удовлетворения безопасностью документов, которые обеспечивают деятельность Государственной миграционной службы", - сообщил заместитель министра внутренних дел.
Также он добавил, что в дальнейшем соответствующий отчет будет представлен до руководства МВД Великобритании, что позволит им говорить об алгоритме дальнейших шагов, направленных на либерализацию визового режима с Украиной.
А по поводу безвиза с США, он отметил, что это комплексный вопрос.
"Скорее это будет определяться движением Украины в сторону согласованных с нашими партнерами реформ. И у нас еще действительно есть большое пространство для движения вперед", - подчеркнул Енин.
Как сообщалось ранее, во время безвизового мониторинга ЕС выдвинул в Украину новую рекомендацию, которой ранее не звучало и которая является неприемлемой для Киева.
Выполнение этой рекомендации будет означать введение визового режима с дружественными для Украины странами.