В МВД назвали протесты под ОП из-за ареста Стерненко "вакханалией насилия"

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко Фото из открытых источников

В ведомстве отметили, что поддерживают мирные протесты, но категорически против насилия и провокаций

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко назвал "вакханалией насилия" протесты, которые состоялись накануне возле Офиса президента после того, как суд признал виновным активиста Сергея Стерненко. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Полицейские и нацгвардейцы – также граждане Украины. У них есть родители и дети. У них есть честь и достоинство. Они не заслуживают того, чтобы какой-то "парасюк" брызгал им в глаза слезоточивым газом, тыкал в лицо огнем, бил и унижал. То, что вчера было под Офисом президента – это отнюдь не мирный протест. Это была вакханалия насилия, которая не имеет ничего общего с ценностями Революции Достоинства", – отметил Геращенко.

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Он также отметил, что полиция и Национальная гвардия в дальнейшем будут стоять на защите внутренней безопасности и общественного спокойствия украинцев.

"Мы поддерживаем мирные протесты, но мы категорически против насилия и провокаций со стороны отдельных лиц, которые самовольно решили присвоить себе право судить кто прав, а кто нет", – добавил заместитель министра.

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Напомним, что 23 февраля состоялся суд над активистом Сергеем Стерненко. Его признали виновным по делу о похищении депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича и присудили 7 лет лишения свободы.

Сам активист себя виновным по указанному делу не считает и обещает обжаловать решение.

Как сообщали, в Киеве вечером 23 февраля сторонники одесского активиста Сергея Стерненко вышли на акцию протеста против его осуждения. Во время акции состоялись столкновения между протестующими и полицией.