В МВД напомнили украинцам о запрещенной символике тоталитарных режимов

Георгиевская ленточка Фото из открытых источников

За использование или распространение георгиевской ленты можно получить штраф или быть лишенным свободы до пяти лет

В Украине действует запрет на использование символики тоталитарных режимов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Как отмечается, за это украинцам грозит административная и уголовная ответственность.

При этом добавляется, что согласно статье 173-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, изготовление и пропаганда георгиевской ленты влечет за собой наложение штрафа от пятидесяти до ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией георгиевской (гвардейской) ленты или предметов, содержащих ее изображения.

Кроме этого, согласно статье 436-1 Уголовного кодекса Украины, изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

Напомним, сегодня, 8 мая, Украина отмечает День памяти и примирения. В этот день отдают дань погибшим по всему миру. Он является напоминанием о страшных последствиях тех времен.