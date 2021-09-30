В Мукачево запустили лотерею для вакцинированных. Главный приз-автомобиль

Замок Паланок в Мукачево Закарпатской области Фото из открытых источников

Также среди призов - велосипеды, самокаты и телевизоры

В Мукачево местные власти запустили лотерею для популяризации вакцинации от коронавирус. На это выделили 1,2 миллиона гривен. Об этом сообщает прессслужба Мукачевского горсовета.

"Власть Мукачева будет стимулировать жителей городского территориальной общины прививаться от COVID-19. 1,2 млн гривен будет выделено на проведение акции "Вакцинуйся. Сохрани жизнь", - говорится в сообщении.

Среди полностью вакцинированных местных жителей разыграют 15 велосипедов, 15 электросамокатов, 15 телевизоров и главный приз – автомобиль Renault Duster.

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Ранее сообщалось, что в Одессе самые низкие показатели по вакцинации от коронавирус, поэтому власти планируют ввести обязательные ПЦР-тестирования для непривитых работников.