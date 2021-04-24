В Мукачево актив политической партии "ОПЗЖ" во главе с председателем областной ячейки Иваном Чубирко организовали толоку памяти

Фото из открытых источников

На центральном кладбище, возле памятника погибшим воинам, партийцы устроили масштабную уборку могил героев Великой Отечественной войны и прилегающей к ним территории

В рамках марафона "Толока памяти 1941-1945", посвященном благоустройству памятных знаков героям и событиям войны 1941-1945 г. г., который по всей Украине организуют представители "Оппозиционной платформы – За жизнь" до 9 мая, партийцы Мукачево во главе с председателем областной ячейки Иваном Чубирко привели в порядок всю территорию вокруг монумента и более 300 могил каждого погибшего героя, которые изменили историю государства, отдавших жизнь ради мира и спокойствия в наших домах, сообщает "Первый".

По словам Ивана Чубирко, наши герои заслуживают внимания и главное уважение независимо от даты на календаре, ведь память о них вечна.

Партийцы не только полностью убрали территорию от кустарников, покрасили заборы и очистили могилы, но и привели в надлежащее состояние каждую табличку героя, ведь фамилии наших защитников должны знать все, заверили участники толоки.

Новый облик получил и сам монумент героям, боровшимся за свободу.

"Толоку памяти" представители ОПЗЖ планируют до 9 мая организовать во всех городах Украины. Закарпатские населенные пункты не станут исключением.

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