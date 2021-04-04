В Минздраве назвали пять фактов о реальной пользе витамина С

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Сейчас не многие люди знают в чем реальная польза витамина С

В Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения рассказали о пользе витамина С для организма человека. Об этом говорится на странице ЦОЗ в Facebook.

Согласно сообщению, несмотря на то, что многим людям в детстве давали "аскорбинку" и заставляли есть апельсины, особенно на период простуды, не многие знают в чем реальная польза витамина С.

Медики назвали пять фактов об этом веществе:

Витамин С участвует в процессах метаболизма, защищает молекулы (белки, липиды, углеводы и др.) от повреждения активными формами кислорода, необходим для синтеза гормонов, играют важную роль в реакции сердечно-сосудистой системы на тяжелую инфекцию. Также помогает усваивать железо. Его дефицит вызывает заболевание под названием "цинга", проявляющееся кровотечениями и ломкостью сосудов. Это незаменимый витамин, который можно получить только в пище растительного происхождения. Больше всего находится в таких продуктах: цитрусовые, киви, красный перец, брокколи, смородина, клубника. Влияние витамина С на течение простуды не доказано и требует больших клинических испытаний. Он также не способствует профилактике ОРВИ и не сокращает продолжительность лечения. Огромные дозы витамина С могут вызвать: диарею, тошноту, рвоту, изжогу, спазмы в животе, головную боль, бессонницу. Если чувствуете ухудшение состояния, обращайтесь к семейному врачу.

"Помните, что для большинства людей здоровое питание обеспечивает достаточное количество витамина С", - отметили врачи.

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