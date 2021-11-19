В Москве скончалась советская актриса Нина Агапова

Нина Агапова Фото из открытых источников

Дата прощания и похорон женщины пока неизвестна

В Москве в возрасте 95 лет умерла советская и российская актриса Нина Агапова. Об этом сообщил киновед Сергей Капков в Facebook

По его словам, звезды не стало сегодня, 19 ноября. Дата прощания и похорон артистки пока неизвестна.

"Нина Федоровна была очень остроумной женщиной и бесконечно самоироничной. Была... Ох... Чухрай, Басов, Гайдай – это ее компания, однокурсники, друзья и коллеги мужа, оператора Сергея Полуянова", – отметил Капков.

Справка:

Нина Агапова родилась 30 мая 1926 года. После окончания ВГИКа работала в Театре-студии киноактера.

За свою карьеру она примерила на себе более ста ролей, в том числе в фильмах "Воскресение" (1960) Михаила Швейцера, "Дайте жалобу" (1965), "Зигзаг удачи" (1968), "Старики-разбойники" (1971) Эльдара Рязанова, "12 стульев" (1971) Леонида Гайдая, "Слово для защиты" (1976) Вадима Абдрашитова и др.