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В Москве скончалась советская актриса Нина Агапова

Нина Агапова Фото из открытых источников

Дата прощания и похорон женщины пока неизвестна

В Москве в возрасте 95 лет умерла советская и российская актриса Нина Агапова. Об этом сообщил киновед Сергей Капков в Facebook.
 
По его словам, звезды не стало сегодня, 19 ноября. Дата прощания и похорон артистки пока неизвестна.
 
"Нина Федоровна была очень остроумной женщиной и бесконечно самоироничной. Была... Ох... Чухрай, Басов, Гайдай – это ее компания, однокурсники, друзья и коллеги мужа, оператора Сергея Полуянова", – отметил Капков.
 
Справка:
 
Нина Агапова родилась 30 мая 1926 года. После окончания ВГИКа работала в Театре-студии киноактера.
 
За свою карьеру она примерила на себе более ста ролей, в том числе в фильмах "Воскресение" (1960) Михаила Швейцера, "Дайте жалобу" (1965), "Зигзаг удачи" (1968), "Старики-разбойники" (1971) Эльдара Рязанова, "12 стульев" (1971) Леонида Гайдая, "Слово для защиты" (1976) Вадима Абдрашитова и др.
 
 
Напомним, 11 ноября в Москве умер знаменитый советский и российский сатирик, писатель, телеведущий и сценарист Виктор Коклюшкин. Предварительно установлено, что смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности.
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