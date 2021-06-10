В МОН разъяснили абитуриентам, как подать заявление в вуз и выбрать специальность
В рамках вступительной кампании ведомство начало публиковать ряд информативных видеороликов
Министерство образования и науки Украины в рамках вступительной кампании опубликовало разъяснение для абитуриентов. Его разместили на сайте ведомства.
Как отмечается, в первом обнародованном видеоролике объясняется, как подавать заявление через электронную систему. При подаче заявления нужно выбрать:
- регион, в котором планируете учиться;
- учебное заведение;
- форму обучения;
- специальность.
Кроме того, в другом видео эксперты пытаются помочь с непосредственным выбором будущей специальности через электронные сервисы.
В министерстве также добавили, что база видеоразъяснений для поступающих будет пополняться новыми материалами до 1 июля, до того, как начнется основной этап вступительной кампании.
Напомним, ранее в Минобразования заявляли, что независимо от эпидемиологической ситуации в стране вступительная кампания-2021 состоится в запланированные сроки, но с соблюдением карантинных ограничений. В частности, регистрация электронных кабинетов начнется 1 июля.