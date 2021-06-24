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В МОН рассказали, какими будут проходные баллы для поступления-2021

Фото из открытых источников

В этом году ограничения не будут касаться поступающих с конкурсным баллом выше 175

В Министерстве образования и науки обнародовали видеоразъяснение вступительной кампании 2021 и дополнительные вступительные баллы на ряд специальностей. Об этом сообщили в пресс-службе МОН.

Отмечается, что в этом году для того, чтобы иметь возможность участвовать в конкурсе на бюджетные места при поступлении абитуриентам необходимо преодолеть порог в 125 баллов.

Для поступления на бюджет или контракт для получения младшего бакалавра отраслей знаний 08 "Право", 28 "Публичное управление и администрирование", 29 "Международные отношения" минимальный конкурсный балл составляет 140 баллов.

Для поступления на бюджет или контракт для получения магистра по специальности 226 "Фармация, промышленная фармация" – нужно набрать конкурсный балл минимум 130.

Остались и ограничения по минимальным значениям количества баллов по второму и третьему предметам ВНО не менее чем 150 баллов для специальностей 221 "Стоматология", 222 "Медицина", 228 "Педиатрия".

Однако в этом году ограничения не будут касаться поступающих с конкурсным баллом выше 175.

Фото из открытых источников

Подчеркивается, что видеоразъяснения сопровождаются соответствующими инфографиками, которые отражают основные этапы вступительной кампании.

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Напомним, о вступительной кампании-2021 и о том, что нужно знать о дате публикации результатов и подачи документов вы можете узнать в нашем большом материале.

 

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