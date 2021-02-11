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В МОН рассказали, как должны организовать обучение в детсадах во время карантина

Детский сад Вести

Родителям и воспитателям советуют сотрудничать и организовывать обратную связь

Безопасное пребывание детей в детсадах во время карантина требует соблюдения определенных правил, поэтому для родителей, воспитателей и администраций учреждений разработали рекомендации, которые помогут правильно организовать этот процесс. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

Отмечается, что воспитатели должны осуществлять мониторинг состояния здоровья детей, организовывать обратную связь с родителями и сформировать библиотеку онлайн-материалов в случае, если обучение будет смешанным.

Также работникам детсадов необходимо организовать время для дошкольников на свежем воздухе, помогать воспитанникам соблюдать санитарно-гигиенических и противоэпидемических правил, а также рассказывать им о необходимости этих действий.

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В свою очередь, родителям рекомендуют:

  • сотрудничать с педагогами (речь идет об организации дистанционного обучения и обучения во время карантинную);
  • сообщать воспитателю состояние здоровья ребенка в начале рабочего дня;
  • собственным примером показывать детям необходимость соблюдения санитарно-гигиенических правил;
  • помогать ребенку, если у него что-то не получается, поддерживать его и быть терпеливыми.

В то же время руководители детских садов, согласно рекомендациям, должны:

  • соблюдать нормативные документы, выданные ВОЗ, МОЗ и МОН;
  • отслеживать и при необходимости информировать учредителей о необходимости обеспечения средствами индивидуальной защиты;
  • распространять информацию о профилактике заболеваемости на коронавирус;
  • следить за соблюдением противоэпидемических мер педагогами, родителями и детьми.

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Ранее сообщалось, что Украина снова возвращается к цветному карантину, ведь в этом месяце должны ввести новые условия и ограничения. О том, почему происходит возвращение к адаптивной модели и что изменится, читайте в нашем материале.

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