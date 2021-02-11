В МОН рассказали, как должны организовать обучение в детсадах во время карантина

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Родителям и воспитателям советуют сотрудничать и организовывать обратную связь

Безопасное пребывание детей в детсадах во время карантина требует соблюдения определенных правил, поэтому для родителей, воспитателей и администраций учреждений разработали рекомендации, которые помогут правильно организовать этот процесс. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

Отмечается, что воспитатели должны осуществлять мониторинг состояния здоровья детей, организовывать обратную связь с родителями и сформировать библиотеку онлайн-материалов в случае, если обучение будет смешанным.

Также работникам детсадов необходимо организовать время для дошкольников на свежем воздухе, помогать воспитанникам соблюдать санитарно-гигиенических и противоэпидемических правил, а также рассказывать им о необходимости этих действий.

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В свою очередь, родителям рекомендуют:

сотрудничать с педагогами (речь идет об организации дистанционного обучения и обучения во время карантинную);

сообщать воспитателю состояние здоровья ребенка в начале рабочего дня;

собственным примером показывать детям необходимость соблюдения санитарно-гигиенических правил;

помогать ребенку, если у него что-то не получается, поддерживать его и быть терпеливыми.

В то же время руководители детских садов, согласно рекомендациям, должны:

соблюдать нормативные документы, выданные ВОЗ, МОЗ и МОН;

отслеживать и при необходимости информировать учредителей о необходимости обеспечения средствами индивидуальной защиты;

распространять информацию о профилактике заболеваемости на коронавирус;

следить за соблюдением противоэпидемических мер педагогами, родителями и детьми.

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