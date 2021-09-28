В МОН рассказали, как будут работать школы в красной зоне карантина

Если регион переходит в красную зону, то обязательна 100% вакцинация учителей

В Министерстве образования и науки Украины рассказали, как будут работать школы в красной зоне карантина. В этой зоне обязательна 100% вакцинация учителей. Об этом заявила заместитель министра образования Вера Рогова в эфире " Сніданку з 1+1 ".

Она напомнила, что оранжевая и желтая зоны предусматривают вакцинацию 80% педагогов.

При этом учатся все дети: дошкольная, начальная, специальная, средняя школы.

"Если регион переходит в красную зону, то обязательна 100% вакцинация учителей. Если такого показателя нет, то учебное заведение перейдет на дистанционное образование", - сообщила Рогова.

По ее словам, речь идет о стопроцентной вакцинации всего коллектива учреждения - лишь при этом условии смогут работать и детсады, и начальная, и специализированная школы.

Напомним, ранее в Министерстве образования и науки заявили, что после введения желтой карантинной зоны все школы, где вакцинировано менее 80% работников, должны закрыться. Работники учебных заведений должны иметь один из COVID-сертификатов.