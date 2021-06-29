В МОН объяснили, почему украинские школьники массово провалили ВНО по математике

Министр образования и науки Сергей Шкарлет МОН

В Минобразования не считают, что нынешние тесты были слишком сложными для учащихся

Министр образования Сергей Шкарлет объяснил, почему в этом году каждый третий абитуриент провалил ВНО по математике. Об этом чиновник сообщил отвечая на вопрос "Страна.UA" во время пресс-конференции 29 июня.

В Минобразования не считают, что нынешние тесты были слишком сложными для учащихся.

"Задачи, которые вызвали наиболее резонансный характер и впечатление на сессии по математике - это задача уровня 6-7 класса. Нужно сказать, что пандемия никаким образом не влияет на знания по математике за 6-7 класс", - отметил Шкарлет.

По его версии, в провальном тестировании виноват тренд на более гуманитарное образование, а также общее падение роли точных наук для украинцев.

"Из года в год результаты ВНО разнятся. В этом году хуже математика, но при этом намного выше результаты по украинскому языку и литературе, а также по английскому языку.

Возможно, это общественный запрос, возможно меняется направленность, а возможно более гуманитарное образование у этого поколения" , - сказал чиновник.

Также министр заявил, что убирать математику из списка обязательных предметов на ВНО в МОН не планируют. Даже несмотря на то, что 30% абитуриентов провалили тестирование.

Напомним, ранее мы писали об образовательном скандале в Украине. Более трети абитуриентов провалили внешнее независимое оценивание по математике. По данным Украинского центра оценивания качества образования, порог сдал/не сдал (а он в этом году составил лишь 10 баллов, это четверка по школьной 12-балльной системе) не преодолели 31,11% участников ВНО.