В МОН объяснили, будут ли изучать ученики на уроках "христианскую этику"

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Школы сами будут определять направление этого предмета

Министерство образования и науки Украины не будет вводить такой обязательный предмет в школах как "христианская этика". Об этом в интервью "Новое время" сообщил глава ведомства Сергей Шкарлет.

"Это неправда, это такой же фейк, как и то, что дети не попадут в 10-11 классов. Есть дисциплина "этика", в типовой образовательной программе она указана. А преподаватель или школа на основе типичной образовательной программы может формировать различные варианты этой этики", — отметил он.

По словам Шкарлета, учреждения образования будут самостоятельно выбирать направление упомянутого предмета в зависимости от внутреннего распорядка.

При этом председатель комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак пояснил, что МОН не будет вмешиваться в решение о введении "христианской этики". Вся ответственность будет лежать на уровне местных общин и, собственно, школ.

"Наша позиция – невмешательство, решение о введении христианской этики – исключительно на уровне автономии школ. Если школа хочет вводить этот предмет и в этом нуждается община - пусть вводит, не хочет – не вводит. Не вижу никаких проблем", - цитирует его OBOZREVATEL.

Кроме этого, Бабак добавил, что сейчас вопрос о введении "христианской этики" в школьную программу рассматривается уже несколько лет. В течение этого времени мнения разделились на два лагеря: одни поддерживают инициативу, а другие осуждают.

Раньше в МОН рассказали, как регистрироваться выпускникам колледжей и техникумов для прохождения ВНО. Если поступающий не хочет дальше продолжать обучение в вузе, он должен это указать во время регистрации.