В МОН обнародовали три варианта начала нового учебного года

Эти варианты планируют миксовать

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет рассказал о трех вариантах начала нового учебного года. Эти варианты планируют миксовать. Об этом он заявил в интервью " Главкому ".

По его словам, сентябрь и начало октября не так уязвимы в отношении заболеваний, да и сезонные заболевания еще не будут активны.

"Мы рассчитываем, что первые два месяца осени не принесут вспышки. Разве что штамм "Дельта", который сейчас распространяется, может повлиять на ситуацию", - сообщил он.

Вместе с тем, МОН три сценария того, как будет проходить учебный год в 2021-2022 годах, сообщил Шкарлет.

Отмечается, что наиболее благоприятный сценарий - "зеленая" карантинная зона на карте Украины.

В этих условиях учебные заведения будут работать в обычном режиме. Лишь в отдельных регионах по решениям педсоветов некоторые школы могут перевести на дистанционную форму обучения, если у них будут вспышки заболеваний.

Отдельно второй вариант - совсем пессимистичный. Это-высокий уровень заболеваемости.

Отмечается, что МОН будет настаивать, чтобы 1-4 классы, то есть начальная школа и специальные заведения, то есть инклюзивно-ресурсные центры, работали в обычном режиме.

При этом изменения предусматривают, что должно быть 80% вакцинированных в научно-педагогических коллективах.

Третий сценарий - средний уровень заболеваемости, "желтая" и "оранжевая" зоны.

Подчеркивается, что местные власти могут переводить обучение в смешанную или дистанционную форму.

При этом показатель у 80% вакцинированных учителей будет позволять учебному заведению, даже за пребывание в "желтой" или "оранжевой" зонах, работать полностью в обычном режиме.

Напомним, министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет сделал заявление о начале нового учебного года в Украине. Все школы 1 сентября заработают в привычном формате.