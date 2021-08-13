В МОН обнародовали три варианта начала нового учебного года
Эти варианты планируют миксовать
Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет рассказал о трех вариантах начала нового учебного года. Эти варианты планируют миксовать. Об этом он заявил в интервью "Главкому".
По его словам, сентябрь и начало октября не так уязвимы в отношении заболеваний, да и сезонные заболевания еще не будут активны.
"Мы рассчитываем, что первые два месяца осени не принесут вспышки. Разве что штамм "Дельта", который сейчас распространяется, может повлиять на ситуацию", - сообщил он.
Вместе с тем, МОН три сценария того, как будет проходить учебный год в 2021-2022 годах, сообщил Шкарлет.
Отмечается, что наиболее благоприятный сценарий - "зеленая" карантинная зона на карте Украины.
В этих условиях учебные заведения будут работать в обычном режиме. Лишь в отдельных регионах по решениям педсоветов некоторые школы могут перевести на дистанционную форму обучения, если у них будут вспышки заболеваний.
Отдельно второй вариант - совсем пессимистичный. Это-высокий уровень заболеваемости.
Отмечается, что МОН будет настаивать, чтобы 1-4 классы, то есть начальная школа и специальные заведения, то есть инклюзивно-ресурсные центры, работали в обычном режиме.
При этом изменения предусматривают, что должно быть 80% вакцинированных в научно-педагогических коллективах.
Третий сценарий - средний уровень заболеваемости, "желтая" и "оранжевая" зоны.
Подчеркивается, что местные власти могут переводить обучение в смешанную или дистанционную форму.
При этом показатель у 80% вакцинированных учителей будет позволять учебному заведению, даже за пребывание в "желтой" или "оранжевой" зонах, работать полностью в обычном режиме.
Напомним, министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет сделал заявление о начале нового учебного года в Украине. Все школы 1 сентября заработают в привычном формате.