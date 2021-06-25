live
Новости » Общество Читати новину українською

В МОН обнародовали количество учеников, которые составили ВНО-2021 на 200 баллов

200 баллов на ВНО

 Фото из открытых источников

В этом году 574 ученика получили максимальные баллы по результатам внешнего независимого оценивания

В МОН обнародовали количество учеников, которые составили ВНО-2021 на 200 баллов. Об этом сообщила заместитель министра образования и науки Украины Любомира Мандзий на своей странице в Facebook.

Отмечается, что ориентировочно 574 ученика получили по 200 баллов по результатам внешнего независимого оценивания в 2021 году.

В то же время чиновница не уточнила, цифра 574 касается именно количества учеников, получивших по 200 баллов, или количества максимальных баллов по предметам.

Мандзий отметила количество участников, получивших максимальные баллы по предметам:

  • украинский язык и литература - 5 из 222,5 тыс.
  • украинский язык - 28 из ≈ 68,7 тыс.
  • история Украины - 23 из ≈ 203,4 тыс.
  • английский язык - 210 из ≈ 129 тыс.
  • испанский язык - 2 из ≈ 154
  • математика - 137 из ≈ 254 тыс.
  • физика - 28 из ≈ 23,6 тыс.
  • география - 10 из ≈ 116 тыс.
  • Биология - 114 из ≈ 79, 4 тыс.
  • химия - 17 из 9,9 тыс.

Как известно, если один участник ЗНО сдал на 200 баллов несколько предметов, количество абитуриентов, получивших максимальную оценку за тесты, будет меньше.

В прошлом году оценку 200 баллов получили 447 участников ВНО-2020.

Новости по теме: В УЦОКО определили пороговые баллы по шести предметам ВНО

Напомним, ранее в Министерстве образования и науки обнародовали видеоразъяснение вступительной кампании 2021 и дополнительные вступительные баллы на ряд специальностей. В этом году ограничения не будут касаться поступающих с конкурсным баллом выше 175.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Миллион гривен убытков ежемесячно: В "Укрзализныце" разоблачили новую коррупционную схему Влиятельное европейское издание резко раскритиковало Зеленского за закрытие телеканалов, расправу над оппозицией и коррупцию Ермак стал токсичным и для Москвы, и для Вашингтона Глава ОП Ермак остаётся "токсичным" для западного лобби из-за коррупции

программы канала ZIK

Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект