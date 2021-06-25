В МОН обнародовали количество учеников, которые составили ВНО-2021 на 200 баллов

200 баллов на ВНО Фото из открытых источников

В этом году 574 ученика получили максимальные баллы по результатам внешнего независимого оценивания

В МОН обнародовали количество учеников, которые составили ВНО-2021 на 200 баллов. Об этом сообщила заместитель министра образования и науки Украины Любомира Мандзий на своей странице в Facebook.

Отмечается, что ориентировочно 574 ученика получили по 200 баллов по результатам внешнего независимого оценивания в 2021 году.

В то же время чиновница не уточнила, цифра 574 касается именно количества учеников, получивших по 200 баллов, или количества максимальных баллов по предметам.

Мандзий отметила количество участников, получивших максимальные баллы по предметам:

украинский язык и литература - 5 из 222,5 тыс.

украинский язык - 28 из ≈ 68,7 тыс.

история Украины - 23 из ≈ 203,4 тыс.

английский язык - 210 из ≈ 129 тыс.

испанский язык - 2 из ≈ 154

математика - 137 из ≈ 254 тыс.

физика - 28 из ≈ 23,6 тыс.

география - 10 из ≈ 116 тыс.

Биология - 114 из ≈ 79, 4 тыс.

химия - 17 из 9,9 тыс.

Как известно, если один участник ЗНО сдал на 200 баллов несколько предметов, количество абитуриентов, получивших максимальную оценку за тесты, будет меньше.

В прошлом году оценку 200 баллов получили 447 участников ВНО-2020.

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Напомним, ранее в Министерстве образования и науки обнародовали видеоразъяснение вступительной кампании 2021 и дополнительные вступительные баллы на ряд специальностей. В этом году ограничения не будут касаться поступающих с конкурсным баллом выше 175.