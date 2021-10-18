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В МОН назвали, в каких областях худший и самый высокий уровень вакцинации педагогов

И. о. министра образования Сергей Шкарлет МОН

Самый высокий уровень полной вакцинации наблюдается в Луганской, Харьковской, Черкасской, Полтавской, Житомирской областях и в Киеве

По состоянию на сегодня, 18 октября, в Украине по крайней мере одну дозу вакцины от коронавируса получили 86% работников образовательных учреждений, в то же время полный курс прививки прошли более 50% сотрудников. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в своем Telegram.

"Продолжаю информировать о показателях вакцинации среди педагогов. Количество учителей и работников школ, получивших прививки ради сохранения своего здоровья и здоровья окружающих, продолжает расти.

По крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19 получили 86% работников учреждений общего среднего образования педагогов. Полностью (двумя дозами) вакцинировано 358 390 педагогов – это 56% от общего их количества", – отметил он.

Также министр добавил, что самый высокий уровень полной вакцинации наблюдается в пяти областях и городе Киев:

  • Луганская – 79,4%;
  • Харьковская – 70,9%;
  • Черкасская – 70,9%;
  • Полтавская – 69,4%;
  • Киев – 67,7%;
  • Житомирская – 66,9%.

Тогда как больше всего невакцинированных педагогов в пяти других областях:

  • Ровенской – 24,5%;
  • Волынской – 22%;
  • Ивано-Франковской – 20,8%;
  • Одесской – 20,1%;
  • Львовской – 19,4%.

"Из-за стремительного роста количества новых случаев COVID-19 по всей Украине МОН рекомендовало учреждениям общего среднего образования объявить каникулы с 18 октября. По состоянию на сегодня каникулы начались в 5125 учреждениях общего среднего образования Украины – это 35,5% от их общего количества", – добавил Шкарлет.

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Напомним, ранее в Минздраве сообщали, что в Украине невакцинированных от коронавируса работников образовательных учреждений не будут допускать к работе. Если до ноября сотрудники сферы образования не будут иметь прививки против COVID-19, то будут отстранены от работы на период карантина без сохранения заработной платы.

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