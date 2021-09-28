Министр образования Сергей Шкарлет подчеркнул, что учитывая предыдущий опыт организации вступительной кампании МОН создает новые возможности для упрощения процедуры подачи заявлений для поступления.

В частности, планируют использовать современные цифровые подходы.

"Все изменения предусмотрены для развития системы высшего образования и становления конкурентоспособности университетов Украины", – добавил он.

Предусматриваются следующие основные изменения во введении-2022:

Расширить возможности для дополнительного набора на контракт бакалавров по дневной форме обучения.

Усовершенствовать распределение объема бюджета по отраслям знаний, межотраслевым и подотраслевым группам.

Изменить перечень обязательных предметов для некоторых специальностей, а именно усилить роль математики при поступлении в вуз.

Сократить перечень бумажных копий документов, которые должны подавать поступающие (речь идет о заявлениях в бумажной форме) – не нужно будет подавать копии сертификатов ВНО и копию документа о ранее полученном образовании, если эта информация есть в ЕГЭБО.

сертификатов ВНО и копию документа о ранее полученном образовании, если эта информация есть в ЕГЭБО. ЄФВВ в магистратуру планируют проводить с использованием технологий ВНО для таких специальностей:

05"социальные и поведенческие науки",

06 "Журналистика",

07 "Управление и администрирование",

08"Право",

28 Публичное управление и администрирование",

29 "Международные отношения".

05"социальные и поведенческие науки", 06 "Журналистика", 07 "Управление и администрирование", 08"Право", 28 Публичное управление и администрирование", 29 "Международные отношения". Для поступающих на специальность 22 "здравоохранение" вместо профессионального испытания будут использоваться результаты интегрированного экзамена КРОК-М если они его составляли.

Отмечается, что свои предложения к проекту можно направлять до 11 октября 2021 года на e-mail государственной эксперты директората высшего образования и образования взрослых Керничної Анжелики – [email protected]

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Напомним, ранее мы писали, что в 2021 году на бюджетную форму обучения в учреждения высшего образования Украины на основе полного общего среднего образования зачислили почти 60 тыс. абитуриентов. Лидером среди университетов стал КПИ им. И. Сикорского.