В частности, планируют использовать современные цифровые подходы.

"Все изменения предусмотрены для развития системы высшего образования и становления конкурентоспособности университетов Украины", – добавил он.

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Предусматриваются следующие основные изменения во введении-2022:

  • Расширить возможности для дополнительного набора на контракт бакалавров по дневной форме обучения.
  • Усовершенствовать распределение объема бюджета по отраслям знаний, межотраслевым и подотраслевым группам.
  • Изменить перечень обязательных предметов для некоторых специальностей, а именно усилить роль математики при поступлении в вуз.
  • Сократить перечень бумажных копий документов, которые должны подавать поступающие (речь идет о заявлениях в бумажной форме) – не нужно будет подавать копии сертификатов ВНО и копию документа о ранее полученном образовании, если эта информация есть в ЕГЭБО.
  • ЄФВВ в магистратуру планируют проводить с использованием технологий ВНО для таких специальностей:
    05"социальные и поведенческие науки",
    06 "Журналистика",
    07 "Управление и администрирование",
    08"Право",
    28 Публичное управление и администрирование",
    29 "Международные отношения".
  • Для поступающих на специальность 22 "здравоохранение" вместо профессионального испытания будут использоваться результаты интегрированного экзамена КРОК-М если они его составляли.

Отмечается, что свои предложения к проекту можно направлять до 11 октября 2021 года на e-mail государственной эксперты директората высшего образования и образования взрослых Керничної Анжелики – [email protected]

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Напомним, ранее мы писали, что в 2021 году на бюджетную форму обучения в учреждения высшего образования Украины на основе полного общего среднего образования зачислили почти 60 тыс. абитуриентов. Лидером среди университетов стал КПИ им. И. Сикорского.

 