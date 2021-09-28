В частности, планируют использовать современные цифровые подходы.
"Все изменения предусмотрены для развития системы высшего образования и становления конкурентоспособности университетов Украины", – добавил он.
Предусматриваются следующие основные изменения во введении-2022:
- Расширить возможности для дополнительного набора на контракт бакалавров по дневной форме обучения.
- Усовершенствовать распределение объема бюджета по отраслям знаний, межотраслевым и подотраслевым группам.
- Изменить перечень обязательных предметов для некоторых специальностей, а именно усилить роль математики при поступлении в вуз.
- Сократить перечень бумажных копий документов, которые должны подавать поступающие (речь идет о заявлениях в бумажной форме) – не нужно будет подавать копии сертификатов ВНО и копию документа о ранее полученном образовании, если эта информация есть в ЕГЭБО.
- ЄФВВ в магистратуру планируют проводить с использованием технологий ВНО для таких специальностей:
05"социальные и поведенческие науки",
06 "Журналистика",
07 "Управление и администрирование",
08"Право",
28 Публичное управление и администрирование",
29 "Международные отношения".
- Для поступающих на специальность 22 "здравоохранение" вместо профессионального испытания будут использоваться результаты интегрированного экзамена КРОК-М если они его составляли.
Отмечается, что свои предложения к проекту можно направлять до 11 октября 2021 года на e-mail государственной эксперты директората высшего образования и образования взрослых Керничної Анжелики – [email protected]
Напомним, ранее мы писали, что в 2021 году на бюджетную форму обучения в учреждения высшего образования Украины на основе полного общего среднего образования зачислили почти 60 тыс. абитуриентов. Лидером среди университетов стал КПИ им. И. Сикорского.